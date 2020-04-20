Власти Новороссийска рассказали о состоянии избитого ребенка

20.04.2020, 17:48, Новости дня

Состояние мальчика, найденного в закрытой квартире в Новороссийске со следами истязания и сотрясением мозга, заставило вздрогнуть даже привыкших к работе с неблагополучными семьями специалистов, информирует администрация города.

«В Новороссийске вечером 15 апреля в ГБУЗ «Городская больница №1» был доставлен шестилетний мальчик с сотрясением мозга и множественными ушибами тела… Состояние мальчика и его трагическая история не могли оставить равнодушными даже видавших виды специалистов. Как стало известно, ребенок проживал с матерью, в свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, детское дошкольное учреждение не посещал», – передает РИА «Новости», ссылаясь на сообщения новороссийской мэрии.

Как сообщают специалисты, «предположительно женщина систематически истязала ребенка, нанося ему удары по различным частям тела, а также оставила сына одного в закрытом помещении на длительное время».

Пока мальчик находится в отделении детской хирургии городской больницы Новороссийска. Ожидается, что после выписки его отправят в реабилитационный центр. Также будет решаться вопрос о лишении матери родительских прав.

По словам источника телеканала «360» в клинике, мать ребенка приходила навестить его в больницу, но женщину не пустили.

«Мальчик нормально себя чувствует, все хорошо. Ест хорошо. Бегает, играет с детьми», – рассказали в больнице.

Ранее в понедельник СУСК по Краснодарскому краю сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении матери шестилетнего мальчика из Новороссийска, который был найден со следами истязаний в закрытой квартире.