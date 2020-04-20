Путин провел телефонный разговор с Мадуро

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20.04.2020, 17:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, который поблагодарил российского лидера за помощь в борьбе с пандемией.

Разговор состоялся по инициативе венесуэльской стороны, сообщается на сайте Кремля.

«Обсуждены вопросы, касающиеся борьбы с распространением пандемии коронавируса. Николас Мадуро выразил признательность за оказываемую российской стороной помощь, включающую поставку тест-систем», – отмечается в сообщении.

В разговоре лидеры двух стран отметили важность принятия международным сообществом согласованных мер по борьбе с угрозой. В том числе обсуждалась реализация выдвинутой Путиным инициативы создания на время кризиса «зеленых коридоров», которые будут свободны от торговых войн и санкций, для «поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий».

«При обмене мнениями по ситуации на мировом рынке нефти подчеркнуто большое значение достигнутой в рамках ОПЕК+ договоренности о согласованном снижении нефтедобычи», – информирует Кремль.

Также затронуты аспекты укрепления стратегического партнерства стран, в первую очередь в торгово-экономической сфере.

«Подтверждена поддержка Россией усилий законных властей Венесуэлы по мирному урегулированию внутриполитических разногласий с опорой на общенациональный диалог. Акцентирована неприемлемость деструктивного внешнего вмешательства в венесуэльские дела», – сообщается на сайте Кремля.

В начале апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новые планы США по смене власти в Венесуэле в условиях пандемии коронавируса абсурдны и негуманны.



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