“Левада”: треть россиян считает, что представителей ЛГБТ надо изолировать, а 18% – что их надо “ликвидировать”

20.04.2020, 17:40, Новости дня

Почти треть россиян (32%) считает, что гомосексуалов нужно изолировать от общества, а почти пятая часть (18%) согласна с утверждением, что геев и лесбиянок следовало бы “ликвидировать”. Такие данные получили социологи независимого “Левада-Центра” в ходе опроса об отношении к людям, чье поведение, согласно формулировке вопроса, “отклоняется от общепринятых норм”.

Социологи спрашивали россиян не только об отношении к представителям ЛГБТ, но и к феминисткам, бездомным, людям с ВИЧ, убийцам, террористам, педофилам, членам религиозных сект, людям с психическими расстройствами, а также к наркоманам и людям с алкогольной зависимостью.

Оказалось, что лучше всего из этого списка россияне сегодня относятся к бездомным. О том, что их нужно “ликвидировать”, заявили лишь 2%, а 6% считают, что таких людей нужно “изолировать”.

О том, что их нужно “ликвидировать” людей с ВИЧ, также заявили 2% опрошенных. Однако 14%, или почти каждый седьмой, считают, что носителей ВИЧ нужно “изолировать от общества”.

Чуть хуже, чем к носителям ВИЧ, в России относятся к алкоголикам. На их “ликвидации” настаивают 5% опрошенных, а 15% считают, что их надо “изолировать”.

9% россиян также считают, что нужно “ликвидировать” феминисток, а 18% – что их нужно изолировать.

Отношение к представителям ЛГБТ, согласно опросу, оказалось хуже, чем к бездомным, носителям ВИЧ, к людям с алкогольной зависимостью и даже к наркоманам и людям, занимающимся проституцией. О необходимости “ликвидировать” проституток говорили лишь 9% опрошенных, а “ликвидировать” наркоманов требовала шестая часть респондентов (15%). Доля тех, кто заявлял то же самое о геях и лесбиянках, составляет 18%.

Наиболее же репрессивная реакция у населения России наблюдалась по отношению к двум категориям – “террористам” и “педофилам”, отмечают в “Левада-Центре”. В отношении них позицию “ликвидировать” выбрали три четверти опрошенных россиян. Членов религиозных сект требовали “ликвидировать” 21 опрошенных (41% настаивают на их “изоляции”), а в отношении экстремистов на “ликвидации” настаивали 44% опрошенных.

“Табуированное поведение в сфере секса и гендерных ролей (проституция, гомосекусализм, феминизм) по-прежнему не является социально приемлемым в России”, – подчеркивают социологи “Левада-Центра”. Отношение к членам религиозных сект за последние годы также ухудшилось. В то же время бездомные и люди с ВИЧ, по мнению социологов, сегодня рассматриваются в России как группы, требующие социальной поддержки.

То, что отношение к ЛГБТ в последние годы в России ухудшилось, причем в первую очередь со стороны властных структур, подтверждают как правозащитники Human Rights Watch, так и российского центра “Сова”. Эти цифры подтверждает статистика по россиянам, которые начиная с 2016 года попросили и получили убежище в США: значительная их часть – те, кого преследуют за их политические взгляды или сексуальную ориентацию.