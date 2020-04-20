Суд смягчил приговор Константину Котову, осужденному по “московскому делу”: полтора года колонии вместо 4 лет

20.04.2020, 17:40, Новости дня

Московский городской суд 20 апреля смягчил приговор обвиняемому по “московскому делу” активисту Константину Котову: с 4 лет до 1 года 6 месяцев лишения свободы. Об этом сообщила адвокат Мария Эйсмонт. Защита Котова требовала закрыть дело и освободить активиста с правом на реабилитацию. Но прокурор запросил лишь изменение приговора – в виде одного с половиной года лишения свободы, и суд в своем решении полностью поддержал позицию обвинения.

Дело Котова – одно из самых громких в истории протестного движения 2019 года. 34-летний программист участвовал в нескольких политических акциях, а также был одним из инициаторов ежедневных пикетов у администрации президента РФ за обмен российских и украинских политзаключенных.

За лето 2019 года его трижды арестовывали или штрафовали по административным делам за различные протестные акции: в поддержку фигурантов “пензенского дела” и дела “Нового величия”, в поддержку журналиста Ивана Голунова и незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. 10 августа он был задержан в центре Москвы и осужден по “дадинской статье” – за многократное нарушение правил проведения массовых мероприятий. В сентябре 2019 года его осудили на четыре года колонии.

25 января президент Владимир Путин распорядился проверить законность приговора Котову. Как отмечал в разговоре с Настоящим Временем правозащитник, основатель “Комитета против пыток” Игорь Каляпин, “наверное, абсурдность этого приговора очевидна даже нашему не очень милостивому президенту”.

После этого дело Котова и законность его приговора рассматривались в кассационном суде. Генпрокуратура там тоже просила снизить срок активисту до года колонии, а защита настаивала на отмене приговора как незаконного. Но кассационный суд тогда приговор отменять не стал и предложил рассмотреть дело в апелляционной инстанции.