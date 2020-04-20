Ученый рассказал об эффективных способах “прокачки” мозга

20.04.2020, 17:30, Разное

Американский ученый Лоренс Кац предложил вниманию публики серию из нескольких десятков упражнений, помогающих поддерживать мозг в активном состоянии. Также их выполнение обеспечивает блокировку быстрого старения центрального органа нервной системы человека.

Свои постулаты о “фитнесе для мозга” Лоренс Кац опубликовал еще в 1998 году в своей книге, попутно став автором нового термина “нейробика”. Основной гипотезой исследователя стал факт того, что выполнение изо дня в день привычных повседневных операций однообразным, рутинным образом формирует в мозге человека постоянную совокупность нейронных связей. Несмотря на то, что такой процесс делает жизнь человека несколько проще и даже экономит время, его мозг, подобно мышцам без тренировок, имеет свойство “застаиваться” и, как следствие, быстро стареть. В итоге это даже может привести к некоторым заболеваниям, к примеру, деменции. Для того, чтобы предотвратить такие процессы в человеческом мозге, в своей книге ученый предложил серию из 83 простых упражнений, “нарушающих” привычные нейронные связи. Десять из них абсолютно реально использовать повседневно и без ощутимых физических усилий.

В частности, исследователь предлагает при выполнении привычных ежедневных операций, например, чистке зубов, еде или рисовании, использовать “другую” руку. То есть, если человек является правшой, указанные приемы рекомендуется делать левой рукой, или наоборот. Также в процессе трапезы есть смысл попробовать употреблять пищу палочками для еды. Еще эксперт предлагает, делая прическу, принимая душ или производя сортировку одежды, выполнять операцию с закрытыми глазами, сознательно нарушая нейронные связи. Аналогично, идентифицируя продукты, желательно делать это лишь при помощи органов обоняния.

Ученый рекомендует использовать побольше новизны: добираясь в привычное место, лучше делать это по новому маршруту, а в процессе закупок – использовать другой продуктовый магазин или начинать шопинг с другого отдела. Также Кац советует использовать по нескольку органов чувств одновременно, а смотреть на вещи в непривычном ракурсе – например, на часы, календарь или телефон, перевернутые “вверх ногами”. Наконец, даже утро эксперт предлагает начинать с другого запаха, заменив привычный кофе оригинальным фруктовым чаем. Таким образом, по мнению специалиста, сознательно нарушая привычные цепочки нейронов, человек способен “прокачать” свой мозг и сохранить его молодым и креативным.