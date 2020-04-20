«Стол один и тот же»: Евгений Петросян и Татьяна Брухунова подтвердили совместное проживание

20.04.2020, 17:30, Разное

Слухи о романе и даже тайной свадьбе юмориста и телеведущего Евгения Петросяна с молодой помощницей Татьяной Брухуновой циркулируют уже более полутора лет, но до этих пор фактических подтверждений не было. Однако недавно артист и его возлюбленная по сути перестали скрывать совместное проживание, в честь праздника Пасхи опубликовав в соцсети фото и видео с одинаково накрытым столом.

В 2018 году Петросян и Степаненко, прожившие в браке около 3-х десятков лет, шокировали своих поклонников сообщением о разводе. Тогда начали появляться слухи, что пара рассталась из-за Татьяны Брухуновой, с которой у юмориста завязался роман. При этом сами они не комментировали предположения и до последних пор никак не подтверждали не то что факт совместного проживания, но вообще наличие каких-либо отношений, кроме рабочих.

На Пасху Евгений Петросян решил поздравить своих подписчиков в Instagram и записал ролик, в кадрах которого сидит за красиво накрытым столом со стоящим на нём куличом, букетом тюльпанов, крашенными яйцами и соответствующими элементами декора. Внимательные фолловеры заметили, что фото с точно таким же видом обнародовала в своём аккаунте и Татьяна Брухунова.

Многие считают, что пара устала ото всех скрываться, наконец подтвердила отношения и то, что живут в одной квартире. Петросян и Брухунова традиционно не комментируют «теории» поклонников.