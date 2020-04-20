Житель Воронежа на самоизоляции выиграл в лотерею 8 млн рублей

20.04.2020, 17:30, Новости дня

Житель Воронежа, находящийся на самоизоляции, в субботу выиграл более 8 млн рублей в одной из лотерей «Столото», не угадав ни одного числа.

«В субботу, 18 апреля, один из жителей Воронежа стал миллионером. Участник государственной лотереи «12/24» выиграл суперприз в размере 8 033 175 рублей . Ему повезло в 152 631-м тираже», – передает РИА «Новости», ссылаясь на крупнейший в РФ распространитель государственных лотерей.

Как известно, тиражи быстрой лотереи проходят каждые 30 минут, кроме технических перерывов. По задумке участник отмечает 12 чисел в диапазоне от 1 до 24. Суперприз выигрывает тот, кто угадает все выпавшие 12 чисел или не угадает ни одного.

Уточняется, что «новоиспеченный миллионер не угадал ни одного числа выигрышной комбинации».

Ранее газета ВЗГЛЯД поделилась, что выиграть в лотерею можно, зная некоторые математические закономерности. Однако, не всегда у подобных историй счастливый конец.

Напомним, СМИ сообщали о том, что лотерейный бизнес в РФ в последние годы растет как на дрожжах.