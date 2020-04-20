Кошки оказались особенно восприимчивыми к коронавирусу
20.04.2020, 17:30, Новости дня
Коронавирус легко может передаваться от кошки к кошке и от хорька к хорьку, а домашние собаки менее подвержены этому заболеванию, сообщил ветеринар, замглавы Россельхознадзора Константин Савенков.
«Существует определенный риск заражения животных в результате их тесного контакта с инфицированными людьми. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что несколько собак, кошек, тигров были заражены COVID-19 после тесного контакта с инфицированными людьми. Это произошло в Бельгии, в Гонконге, в США», – передает ТАСС слова Савенкова.
Он добавил, что нельзя говорить о том, что животные могут заражать своих хозяев. В то же время лабораторные исследования показали, что вирус может передаваться от кошки к кошке, а собаки менее восприимчивы.
Савенков сообщил, что хозяевам нужно соблюдать элементарные правила гигиены, чтобы питомцы не заразились.
«Если вы гуляете [на улице с животным], то нужно обязательно прийти и помыть руки, лапы ему. После контакта с животным также следует это делать», – отметил Савенков.
Он рассказал также, что тест-системы для обнаружения коронавируса у домашних животных будут выпущены в России, передает РИА «Новости».
«На основе разработанной методики будут произведены тест-системы, порядка 10 тыс. Будет проведено исследование биологического материала», – сказал Савенков.
По его словам, исследования будут проводить по всей стране.
На прошлой неделе в Роспотребнадзоре также сообщили, что коронавирус не может передаваться через домашних животных, эпидемиологи за время пандемии изучили все пути передачи инфекции.
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