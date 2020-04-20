 

Настя Ивлеева отдала 1,5 миллиона докторам и малоимущим

20.04.2020, 17:30, Разное

Настя Ивлеева пояснила о своем великодушном жесте. Телеведущая и блогер отдала 1,5 миллиона рублей врачам и оказавшимся в нужде людям.
На странице в Instagram Настя Ивлеева опубликовала пост, где сказала подписчикам, что новое видео нехарактерное для ее страницы, так как она собралась донести всем серьезную тему. Блогер заявила, в результате пандемии коронавируса плохо не людям, сидящим дома, а докторам, больным, представителям малого и среднего бизнеса, а также безработным.

Настя Ивлеева призналась, она занималась меценацтвом тихо. Знаменитость и раньше оказывала поддержку многим, но не рассказывала об этом. В этот период ведущая думает, о спонсорстве стоит кричать, призывать и других. Телезвезда предоставила трем фондам помощь в текущем месяце, но сумму не разглашала.

Но следуя информации Forbes, ведущая передала 1,5 миллиона рублей, и они направятся старым людям, врачам, лежачим больным, бедным семьям. Настя Ивлеева планирует начать проект, чтобы поддерживать малый и средний бизнес.



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