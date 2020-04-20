Японский инфекционист сомневается, что токийская Олимпиада состоится в 2021 году

20.04.2020, 17:25, Новости дня

Японский специалист по инфекционным заболеванием считает маловероятным, что Олимпиаду в Токио удастся провести в намеченные сроки следующим летом, поскольку угроза коронавируса, по его прогнозам, сохранится еще надолго.

Выступая в понедельник в режиме телеконференции в Клубе иностранных корреспондентов Японии, профессор Университета Кобе Кентаро Ивата отметил, что, поскольку на Олимпиаду съезжаются спортсмены и зрители со всего мира, слишком велик риск новой вспышки COVID-19.

По словам Иваты, проведение Олимпиады зависит и от того, удастся ли Японии взять вирус под контроль, и от того, сделают ли то же самое остальные страны. Если формат мероприятия не будет существенно изменен (к примеру, соревнования будут проводиться без зрителей), он оценивает шансы на проведение Олимпийских очень пессимистично, даже при условии разработки вакцины.

Организаторы мероприятия и Международный олимпийский комитет приняли решение о переносе Игр на следующий год в связи с пандемией. Как сообщает агентство Associated Press, глава оргкомитета Олимпиады Тосиро Муто также выражает сомнения в том, что мероприятие удастся провести в следующем году.

На Олимпийские игры съезжается порядка 11000 спортсменов, а также паралимпийцы, сотрудники, тренеры и тысячи иностранных болельщиков.