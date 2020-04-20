Навальный запустил кампанию «Пять шагов для России»

20.04.2020, 17:25, Новости дня

Оппозиционер Алексей Навальный запустил кампанию "Пять шагов для России" с требованием прямых выплат гражданам и бизнесу во время эпидемии коронавируса. По мнению Навального, чтобы помочь людям, теряющим доход из-за пандемии, нужно "прямо сейчас выплатить каждому взрослому 20 тысяч рублей и 10 тысяч рублей на каждого ребенка". Если ограничения, связанные с пандемией, продлятся, то нужно выплатить "еще по 10 тысяч каждому в мае и июне".

Также Навальный полагает необходимым "полностью отменить плату за ЖКХ на период эпидемии", "отменить все налоги для малого бизнеса сроком на один год" и "направить два триллиона рублей в виде безвозвратных выплат малому и среднему бизнесу". Оппозиционер призывает ставить подписи под петициями на портале "Российская общественная инициатива", "ВКонтакте" и на сайте change.org.

"Цель: создать такой уровень политического и общественного давления, при котором Путин и его правительство будут вынуждены реализовать "пять шагов" (в том или ином виде, конечно, сообщив всем, что это мудрое правительство само решило так сделать), опасаясь лишиться политической поддержки", – отметил Навальный.

О необходимости разовых выплат ранее заявляли ведущие российские экономисты: "На время карантина необходимо оказать поддержку предприятиям, особенно малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям, и гражданам, особенно тем, кто остаётся без работы или переходит на частичную занятость. Правительство должно рассмотреть возможность безусловных трансферов, существенных разовых выплат пенсионерам и малоимущим".

Правительство России разработало два пакета антикризисных мер, которые предполагают в том числе 100 миллиардов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса. Еще 300 миллиардов рублей предполагается потратить на социальную поддержку. Прямые выплаты предусмотрены только некоторым категориям граждан, в частности, потерявшим работу и семьям с малолетними детьми.

В ряде стран мира предусмотрены выплаты гражданам определённых сумм – в частности, в США они составят по 500 долларов на ребёнка и до 1200 на взрослого (в зависимости от дохода). В некоторых странах речь идёт о выплатах всем гражданам, в других их части, например, людям, потерявшим работу, индивидуальным предпринимателям, чей бизнес пострадал от карантинных мер, и так далее.