День донора: какова цена крови в России?

20.04.2020, 17:18, Разное

Выходные, путевки и прочие «плюшки»

Сегодня развитие донорства крови и ее компонентов признано одним из стратегических приоритетов российского здравоохранения, а доноры имеют право на целый пакет преференций.

Так, по закону в день сдачи крови донору предоставляется бесплатное питание и два выходных. Сдав в течение года две максимально допустимые дозы крови, донор имеет право на получение по месту работу или учебы льготную путевку в санаторий. После сдачи 60 донаций доброволец получает нагрудный знак «Почетный донор России», а вместе с ним — ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для него время, право на внеочередное оказание медпомощи и ежегодную индексируемую выплату, которая в 2020 году составила 14 570 рублей 36 копеек.

В некоторых регионах предоставляются дополнительные льготы, и больше всех повезло московским почетным донорам — им полагается бесплатный проезд в общественном транспорте, изготовление и ремонт зубных протезов, а также скидка 50% на оплату коммунальных услуг и лекарственное обеспечение.

Нехватка донорской крови — новая угроза пандемии

В середине марта медики забили тревогу: из-за карантинных мер станции переливания крови опустели. Возникла угроза дефицита крови, что неизбежно скажется на работе всех отделений больниц. Сегодня в условиях пандемии свое лечение продолжают гематологические и онкологические пациенты, в том числе дети, также поступают пациенты с травмами, идут роды, которые тоже требуют переливания. В связи с этим сотрудники Российского НИИ медицинского университета имени Пирогова запустили в соцсетях акцию под хэштегом #ямыдоноры, призвав россиян не отказываться от донаций.

Тем, кто решился в условиях самоизоляции продолжить донорство, медики рекомендуют ориентироваться на Донорский светофор. Он покажет, где находится ближайший центр, в котором требуется кровь вашей группы.

Основные требования к потенциальным донорам прежние: человек должен достичь возраста 18 лет и весить не менее 50 кг, а также не иметь противопоказаний к переливанию. Однако в связи с распространением коронавируса в РФ медики просят временно отказаться от донорства всех, кто недавно переболел коронавирусом или контактирует с инфицированным, имеет симптомы ОРВИ или недавно вернулся из-за границы. Сроки ограничения разные: например, в Службе крови Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) переболевшего COVID-19 примут только спустя полгода после полного выздоровления. В Медицинском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева считают, что достаточно выждать месяц. Тех же, кто живет под одной крышей с переболевшим COVID-19, специалисты Службы крови донаций ФМБА просят воздержаться от донорства три месяца после выздоровления. Минимум месяц придется подождать после возвращения из-за рубежа.

Получить исчерпывающую информацию вы можете на интернет-портале Службы крови – www.yadonor.ru. Горячая линия по вопросам донорства крови – 8-800-333-33-30 – работает круглосуточно и звонок по РФ бесплатный.

«Плазменный мотор» – еще один шанс вылечиться от коронавируса

Важный нюанс: переболевшие COVID-19 не могут быть сейчас донорами крови, но у них есть возможность выполнить не менее благородную миссию: сдать плазму крови для переливания новым пациентам. Цель этой процедуры заключается в том, чтобы передать антитела крови выздоровевшего человека пациенту в острой фазе заболевания. На прошлой неделе московские власти выступили с обращением, в котором попросили всех переболевших стать донорами плазмы, пообещав денежное вознаграждение из расчета 1250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5000 рублей за 600 мл.

Донором плазмы крови может стать выздоровевший от COVID-19 человек от 18 до 55 лет, имеющий отрицательный анализ на ВИЧ, гепатиты В и С. По последним данным, свою плазму уже сдали 60 человек.

Горячая линия по донорству плазмы работает ежедневно с 9:00 до 19:00 по телефону 8 (495) 870-45-16.

О безопасности донорства не стоит беспокоиться: нет никаких данных о том, что коронавирус передается во время донации. Кроме того, центры переливания крови усилили все меры безопасности: интенсивнее проводят дезинфекцию помещений, на входе предлагают антисептик для обработки рук, измеряют температуру потенциальным донорам и своим сотрудникам.