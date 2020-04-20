Боярская поведала людям о способе победить коронавирус в России

20.04.2020, 17:15, Разное

По словам артистки, у нее в голове очень много мыслей в эти неспокойные дни. Они постоянно меняются, но одна из них становится лишь крепче – помощь друг другу. Ведь сейчас люди находятся действительно в непростом положении – кто-то потерял работу, другие лоб в лоб столкнулись с семейными проблемами, а третьи сходят с ума от одиночества.

“Тысячи разных причин для переживаний и для каждого своя причина – самая-самая главная. Это естественно”, – отметила Боярская.

Именно поэтому Елизавета призвала россиян помогать друг другу и поддерживать. Способов для этого миллион. Например, можно сходить за продуктами в магазин для пожилой соседки. Или передать игрушки малышам в детский дом. Если есть возможность, то почему бы в конце-концов не забрать собаку из приюта или не помочь волонтерам.

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Публикация от Елизавета Боярская (@lizavetabo) 19 Апр 2020 в 3:45 PDT

“Даже одно маленькое доброе дело – бесценно. Не покидает ощущение, что победить эту заразу можно только объединившись, не только соблюдая все необходимые меры безопасности, но и думая не только о себе, но и о других”, – заявила Боярская.