 

«Искусство всегда найдёт дорогу»: Максим Фадеев и Валерия выпустили клип на исполненную в дуэте песню

20.04.2020, 17:09, Разное

На протяжении последних пары недель продюсер и певец Максим Фадеев постоянно интриговал подписчиков в Instagram совместной работой с Валерией. Совсем недавно звёзды сообщили, что исполненная ими в дуэте песня и клип на неё наконец вышли, несмотря на сложности и режим самоизоляции.
В недавней публикации в соцсети Максим Фадеев обнародовал часть клипа на песню «До предела», которую он исполнил в дуэте с Валерией. Продюсер рассказал, что несмотря на сложности, связанные с режимом изоляции и опасностью заражения коронавирусом, им с командой удалось проделать колоссальную работу и наконец представить на «суд публики» результат, собрав в клипе все бурлящие в это непростое время эмоции. Фадеев констатировал, что операторам приходилось снимать материал через окна, однако в какой-то мере получившаяся картинка даже лучше отражает настроение песни. Продюсер уверен, для искусства нет преград, и оно всегда найдёт дорогу, и это показал случай съёмки клипа в режиме социального дистанцирования.

До работы с Валерией самым известным дуэтом Фадеева было сотрудничество с Наргиз Закировой. Исполнители песней «Вдвоём» несколько лет назад буквально «взорвали» музыкальные чарты, длительное время не уступая лидирующих позиций. Однако в минувшем году лейбл MALFA разорвал контракт с певицей, и только сейчас Максим Фадеев нашёл себе достойную творческую пару.



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