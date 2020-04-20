«Яндекс» начал тестировать на коронавирус бесплатно

20.04.2020, 17:08, Новости дня

Тестирование на COVID-19 на дому, организованное «Яндексом» в рамках альянса по борьбе с коронавирусом, будет бесплатным для россиян всех возрастов благодаря соцпроекту «Помощь рядом», говорится в сообщении интернет-компании.

«Каждый день система анализирует все заявки на бесплатное тестирование, количество возможных тестов, которые могут сделать лаборатории, и распределяет их на несколько дней по зонам доставки в зависимости от возраста заявителя и времени подачи заявки. Заявки собираются в географические зоны для оптимизации логистики и доставки наибольшего количества тестов в день», – говорится в сообщении «Яндекса».

Тестирование станет доступно для жителей Москвы и ближайшего Подмосковья всех возрастов. В будущем оно станет доступно для жителей других регионов.

Также в релизе отмечено, что тестирование производится с применением технологий компании EMG, разработанных при поддержке РФПИ. Такие технологии позволяют добиваться наиболее точных результатов диагностики в кратчайшие сроки.

Уточняется, что тестирования оплачиваются из выделенных ранее «Яндексом» средств в фонд проекта, а также из пожертвований, сбор которых компания открыла неделю назад. На сегодняшний день денежных средств достаточно для оплаты тестирований на ближайшее время.

Как сообщалось ранее, для прохождения тестирования нужно оставить заявку на сайте проекта «Помощь рядом». Затем подтверждается время тестирования, после чего по указанному адресу на машине проекта приедет медработник одной из лабораторий-партнеров и возьмет мазок.

Напомним, за минувшие сутки в России подтверждено 4 тыс. 268 новых случаев коронавируса в 76 регионах, при этом в 45% случаев у пациентов не было клинических проявлений болезни.