Замдиректора НИИ вакцин и сывороток посоветовал открыть детсады и школы

20.04.2020, 17:08, Новости дня

Среди детей не фиксируется высокая заболеваемость коронавирусом, поэтому можно возобновить работу детских садов и школ в прежнем режиме, сообщил заместитель директора ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. Мечникова» Николай Филатов.

«В целях снижения вирулентности циркулирующих вирусов считаю, что сейчас можно открыть детские дошкольные учреждения и школы. Дело в том, что эти контингенты (дети, – прим. ВЗГЛЯД) не болеют, они природно защищены сегодня, у них нет высокой заболеваемости, и вирус, циркулируя на этих контингентах, будет дальше терять свою вирулентность. Он и сейчас теряет, но не так интенсивно, как этого хотелось бы», – отметил Филатов в понедельник на совещании с президентом Владимиром Путиным по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, информирует ТАСС.

Он добавил, что доля бессимптомных форм коронавируса в РФ растет. «Я бы просил открыть парки, места отдыха. Без проведения массовых мероприятий, но когда смотришь, что закрыты детские площадки <…> это мне не очень понятно сегодня», – сказал Филатов.

Он считает также, что следует позволить строителям возобновить работу. «Они находятся в скученном состоянии, они ожидают своей работы, но они в общежитии, в бытовках. И в скученном положении находясь, они являются таким горючим материалом не только для коронавирусной инфекции, но и ряда других, а на строительных объектах они будут более разобщены, чем в общежитиях», – отметил он.

Ранее Дания стала первой страной в Европе, которая решила открыть школы и детсады.