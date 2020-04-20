 

Меган Маркл впервые появилась на телевидении после “Мегзита”: видео

20.04.2020, 16:55, Разное

Отказавшись от звания полноправного члена королевской семьи Британии, Меган Маркл шаг за шагом начинает стоить свою собственную – “постмонаршую” – карьеру. Если с PR-влиянием и приглашениями у нее проблем нет, то с проектами, где ей хотелось бы принимать участие, ощущается настоящий дефицит. Первое исключение Маркл сделала для канала Disney +, приняв предложение озвучить документальный фильм “Слон”.

Премьера ролика состоялась сегодня – в рамках нового выпуска шоу Good Morning America, который уже был показан в эфире ABC. Лично Меган в студии программы не появилась, но ее голос можно узнать на видео – интервью было записано еще в июле 2019 года:

Я очень благодарна за эту возможность – быть частью проекта об истории слонов, тем более, лично “поработать” с ними в их естественной среде обитания. Когда вы проводите время, непосредственно находясь со слонами, соприкасаясь с дикой природой, как нельзя лучше понимаете, что должны сыграть свою роль в их сохранении и безопасности. Надеюсь, когда люди увидят этот фильм, поймут, насколько мы все связаны. Если бы мы более отчетливо представляли себе проблемы, которые существуют в мире, мы бы заботились друг о друге, о планете, о животных совсем по-другому.

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Публикация от Disney+ (@disneyplus)20 Апр 2020 в 5:49 PDT

Стоит отметить, что герцогиня заключила с компанией контракт еще в январе и подарила новой картине свой голос за кадром. Весь ее доход от этого проекта будет перечислен в фонд “Слоны без границ”, который занимается охраной дикой природы и помогает защитить животных от браконьерства.   

Кадр из фильма “Слон”



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