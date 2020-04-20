 

Выявлена польза компьютерных игр для умственной деятельности

20.04.2020, 16:53, Разное

Для умственной деятельности могут оказаться полезными компьютерные игры. В данном случае, как уточняют китайские эксперты, речь идет о стратегиях.
Нейрофизиологи из Китая организовали исследование с задействованием студентов, почти 50% из которых на профессиональном уровне играли в League of Legends. Это ролевой проект, включающий элементы стратегии в реальном времени.

Кроме тестирования на внимательность, исследователи проверяли испытуемых при помощи электроэнцефалографа. Профессиональные геймеры с поставленными перед ними задачами справлялись быстрее, а прибор показал, что мозг игроков активнее и реагирует на сигналы, и анализирует их.

По выводу исследователей, профессиональные игроки умеют лучше распределять и фокусировать свое внимание. Данные навыки пригодились бы в некоторых сферах экономики и промышленности, где они особо важны.



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