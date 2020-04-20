Тимати решил может лишить имени Клаву Коку

20.04.2020, 16:53, Разное

Успешность артистки, выступающей под псевдонимом Клава Кока, побудила владельца лейбла Black Star Тимати запатентовать её имя на сцене. Контракт певицы с компанией длится уже четыре года, а теперь Тимур Юнусов может лишить её псевдонима.

23-летняя Клавдия Высокова попала в Black Star после блестящей победы в кастинге «Молодая кровь». По словам исполнительницы, она даже не надеялась, что кантри-поп будет востребован в обществе «крутых рэперов». Однако ей не пришлось отказываться от развития своего стиля, который многие сравнивают с пением американской певицы Тейлор Свифт. Практически с раннего детства Высокова связана с музыкой. В 14 лет девочка записала свой первый хит – песню Cuz I see. Она участница многих конкурсов и музыкальных фестивалей. Неудача на «X-фактор. Главная сцена 2», когда именитые тренеры посоветовали её петь «в домашнем кругу», не остановила настойчивую представительницу многодетной семьи из Екатеринбурга. Свой настоящий характер она проявила и после переезда в Москву, когда не стала студенткой ВГИКа из-за нескольких баллов. Высокова учится на факультете госслужбы и управления в Академии народного хозяйства при Президенте РФ.

Но музыка остается в её приоритетах. Большой популярностью у поклонников пользуется влог артистки на YouTube. Так что есть определенная уверенность в том, что даже потеря никнейма в случае её разрыва с «чернозвездными» не остановит молодую талантливую певицу в её движении к музыкальной славе.