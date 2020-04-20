Мурашко заявил о наличии у РФ хорошей базы для диагностики коронавируса

20.04.2020, 16:53, Новости дня

У РФ есть хорошая база для диагностики коронавируса и хорошая база коечного фонда, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Российская система имеет хорошую базу для диагностики и хорошую базу коечного фонда, достаточно приличную, почему сегодня так широко обсуждается, дополнительные койки разворачиваются, перепрофилируются койки и так далее», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что раньше звучала критика избыточности «коечной мощности» в России, однако, заметил министр, не будь этих коек, то и перепрофилировать было бы нечего.

Мурашко сообщил, что в РФ более 700 тяжелых пациентов с коронавирусом. По его словам, консультации по ним ведут из федерального центра.

«У нас создан специальный консультативный центр федеральный, и все тяжелые пациенты, они ставятся на учет в этот федеральный центр и консультируются специалистами самого высокого уровня», – сказал Мурашко.

Он выразил надежду, что к лету ситуация с коронавирусом начнет спадать.

«И дальше все будет зависеть от того, какие методы лечения появятся в наших руках», – сказал Мурашко.

Ранее стало известно, что в РФ за последние сутки подтверждены 4 тыс. 268 случаев новой коронавирусной инфекции, причем у 1 тыс. 935 человек не было клинических проявлений болезни. Суточная заболеваемость снизилась на 1 тыс. 792 случая. Всего в стране зарегистрирован 47 тыс. 121 заболевший в 85 регионах.