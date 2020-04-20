 

Нефть WTI опустилась в цене до минимума с декабря 1998 года

20.04.2020, 16:48, Новости дня

Цена американской нефти WTI упала на торгах ниже 11 долларов за баррель, это минимум с декабря 1998 года, следует из данных торгов.

По состоянию на 16.26 мск цена нефти WTI с поставкой в мае падала на 40,5%, до 10,87 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов при этом стоит более чем в два раза дороже, хотя и опустилась на 11,11% – до 22,25 доллара, передает ТАСС.

Дешевеют на 6,2% июньские фьючерсы на марку Brent – до 26,4 доллара за баррель.

Утром в понедельник нефть дешевела на данных о переполненных хранилищах в США.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / Форвард “Рейнджерс” Панарин купил 1500 масок для больницы Нью-Йорка

16.04 / Министры обороны стран НАТО обсудили борьбу с пандемией COVID-19

12.04 / Нетаньяху полностью закрыл Израиль на въезд

02.04 / Илларионов: Кто круче Путина? Саакашвили

17.04 / Российских пациентов с коронавирусом будут лечить в барокамере

31.03 / В Общественной палате оценили введение уголовной ответственности за фейки

12.03 / Toyo Keizai – японский дипломат предлагает вернуть Курилы «в рамках Конституции»

07.04 / Frankfurter Rundschau – Шнуров стремится в политику, но станет там лишь «ковёрным клоуном»

10.03 / Роскомнадзор заявил об удалении фейков о коронавирусе в Facebook и «ВКонтакте»

04.03 / США и Украина провели третий диалог по кибербезопасности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]com

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска