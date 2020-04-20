Активисту Котову смягчили наказание за нарушение правил митинга

20.04.2020, 16:48, Новости дня

Московский городской суд назначил активисту Константину Котову наказание в виде полутора лет колонии за нарушение правил проведения митинга, сообщила адвокат Мария Эйсмонт. Таким образом, приговор смягчили – до этого он был приговорен к четырем годам.

«Мосгорсуд решил назначить Котову наказание в виде 1,5 года колонии», – передает ее слова ТАСС.

В начале марта Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил дело активиста Константина Котова на новое апелляционное рассмотрение в Мосгорсуд.

До этого Конституционный суд постановил, что суды должны пересмотреть приговор активисту. Это произошло после того, как президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре организовать проверку законности приговора.

Напомним, Котова изначально приговорили к 4 годам лишения свободы по делу о беспорядках на митингах в Москве. Он был задержан в августе после проведения несанкционированной акции в столице.