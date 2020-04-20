Латвийского министра раскритиковали за поздравление с Пасхой на русском языке

20.04.2020, 16:48, Новости дня

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в воскресенье, 19 апреля, направил поздравления православным с Пасхой на русском языке, в комментариях его раскритиковали за это жест.

«Поздравляю с великим праздником Пасхи Христовой православных Латвии и мира! Христос воскресе!» – написал он в своем Twitter.

Пользователи поинтересовались у министра, поздравляет ли он всех нелатышей на их родных языках, или же только представителей одной национальности.

Подписчики Ринкевича также заявили, что среди православных есть не только русские, но и украинцы, белорусы и литовцы.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что коронавирус подарил Прибалтике новый повод для русофобии.