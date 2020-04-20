Онлайн-визит Шмыгаля в Германию отложен

20.04.2020, 16:39, Новости дня

“Виртуальный визит” премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Германию, который был запланирован на 20 апреля, перенесен на более поздний срок. Об этом на брифинге в Берлине, который транслировал телеканал Phoenix, сегодня заявил спикер правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

“Видеоконференция с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, запланированная на сегодня, перенесена и состоится в другую дату, это связано с изменением планов”, – сказал официальный представитель.

Украинский премьер подтвердил в Telegram, что встречу перенесут на удобное для обеих сторон время.

“К сожалению, у коллеги возникли непредвиденные неотложные дела. Мы с пониманием к этому относимся, ведь во времена пандемии случается всякое”, – написал Шмыгаль.

17 апреля Шмыгаль анонсировал онлайн-визит в Германию и переговоры с канцлером Ангелой Меркель. Ранее предполагалось, что глава украинского правительства посетит Берлин, однако из-за пандемии коронавируса поездку пришлось отменить.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.