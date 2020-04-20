 

Нет доказательств, что антитела подтверждают наличие иммунитета к коронавирусу – ВОЗ

20.04.2020, 16:39, Новости дня

Представители Всемирной организации здравоохранения указали ни брифинге в Женеве 17 апреля на отсутствие доказательств, что тесты на антитела могут показать наличие иммунитета к коронавирусу. Видео брифинга опубликовано на YouTube-канале организации. 

Технический руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Мария Ван Керхове отметила, что многие страны хотят использовать серологические тесты (тесты на антитела) для определения иммунитета к коронавирусу, но она предостерегла от такого метода.

“Сейчас у нас нет доказательств, что серологический тест может показать, что человек обладает иммунитетом или защищен от повторного заражения. Эти тесты могут измерить уровень антител в организме человека через неделю или две после заражения”, – сказала Ван Керхове и подчеркнула, что “наличие антител не значит, что кто-то иммунен”.

Ее коллега Майкл Райан, исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, указал на этическую сторону вопроса.

“Существуют серьезные этические проблемы, связанные с использованием такого подхода, и мы должны очень тщательно к этому относиться. Нам нужно изучить степень защиты, которую могут дать антитела. Никто не уверен, полностью ли защищен человек с антителами от повторного заражения. К тому же у некоторых тестов есть проблемы с чувствительностью, они могут дать ложный отрицательный результат. Кто-то, кто считает себя серопозитивным и защищенным, на самом деле в некой ситуации может подвергаться заражению”, – сказал Райан.

ВОЗ пообещала в ближайшее время выпустить обновленное руководство по этому вопросу.

Для выявления коронавируса SARS-CoV-2 в организме человека во всем мире широко используется тестирование методом полимеразной цепной реакции (мазки берут со слизистой носоглотки и ротоглотки). При серологическом тестировании анализируется сыворотка крови, отметило издание The Conversation. Эти тесты ищут не сам вирус, а антитела, которые иммунная система организма вырабатывает для борьбы с инфекцией. Поскольку антитела появляются не сразу, серологические тесты неэффективны на ранних стадиях инфицирования. Одним из плюсов серологического тестирования является возможность определить инфицирование людей, которые переболели бессимптомно, а поэтому не учитывались в общей статистике, сказано в публикации The Conversation.

Некоторые страны заявили о планах проводить серологическое тестирование во время выхода из карантина. Например, об этом сообщило американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. “Результаты этих тестов могут помочь определить, кто был заражен и выработал антитела, которые могут защитить от инфекции в будущем, а также выявить тех, кто все еще находится в опасности”, – сказано в заявлении организации от 18 апреля. О планах проводить тестирование на антитела заявляло и Министерство здравоохранения Украины. 

Вспышка инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 2,4 млн, более 635 тыс. человек выздоровели, а 166 тыс. скончались.

В этом месяце Южная Корея заявила о повторном заражении людей, переболевших COVID-19. В стране расследуют причины случившегося, но не исключают проблем с тестами.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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