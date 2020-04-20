Украинский врач в Нью-Йорке: Проклятая социальная дистанция сработала!

20.04.2020, 16:39, Новости дня

Врач украинского происхождения Валентина Голобородько, которая работает госпиталистом в больнице Montefiore Medical Center в Бронксе (Нью-Йорк) и лечит заболевших COVID-19, рассказала, что принятые карантинные меры сработали и число заболевших стало уменьшаться.

“Друзья, у меня, наконец, хорошая новость. На самом деле, у меня удивительные новости! Наша реанимация уже два дня подряд полупустая. Я спустилась, чтобы увидеть это собственными глазами. Там была только горстка пациентов и куча пустых кроватей! Таки сработало! Проклятая социальная дистанция сработала!.. Поэтому я просто хочу поблагодарить всех! Спасибо, что остаетесь дома! Спасибо, что спасли нас и других! Спасибо за эту мирную реанимацию сегодня, которую я никогда не думала, что когда-то увижу вот так снова! Я знаю, что изоляция болезненная, она вызвала столько финансового опустошения для многих семей, но многие теперь будут жить благодаря всем вам”, – написала она на своей странице в Facebook.

Голобородько рассказала, что позвонила всем своим пациентам с COVID-19, которых выписала в первую неделю апреля, и выяснила, что у них все хорошо.

Friends I finally have good news. In fact, I have amazing news! Our ER has been half-empty for 2 days in a row now. I… Posted by Tina Goloborodko on Pühapäev, 19. aprill 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 2,4 млн, более 635 тыс. человек выздоровели, а 166 тыс. скончались.

США занимают первое место в мире по количеству подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом (759 786) и количеству смертей (40 683). В городе Нью-Йорке от COVID-19 умер уже 14 451 человек.

В течение последних дней в штате сокращается количество связанных с коронавирусом смертей.