Fitch предупредил о рисках снижения рейтингов банков Западной Европы

20.04.2020, 16:35, Новости дня

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings проанализировало свой портфель рейтингов банков Западной Европы: рейтинги могут быть понижены из-за масштабов пандемии, сообщается в пресс-релизе агентства.

Согласно текущему базовому сценарию Fitch, глобальный ВВП в 2020 году снизится на 1,9%, а ВВП еврозоны — на 4,2%, а затем восстановится в 2021 году.

Как отмечает Fitch, данные свидетельствуют о кризисе. Даже, если все карантинные ограничения будут быстро сняты, то ВВП еврозоны к концу 2021 года не восстановится до уровня 2019 года. Это подчеркивает серьезность шока, — отмечает Fitch.

Fitch уже пересмотрела рейтинговые оценки 116 западноевропейских банковских групп: снижены рейтинги 10 банковских групп, 38 банковских групп помещены в список на пересмотр с возможностью понижения, а прогноз по 57 банковским группам изменен на "негативный".

Странам Евросоюза для борьбы с кризисом из-за коронавируса необходима помощь в размере около 1,5 триллиона евро, заявил 20 апреля комиссар Европейского cоюза по экономике Паоло Джентилони. Из них 500 миллиардов евро необходимо немедленно – медикам и бизнесу. "Еврогруппа внесла предложения о помощи на сумму более 500 миллиардов евро для финансирования сектора здравоохранения и краткосрочной помощи, а также для поддержки малых и средних предприятий", — сообщил Джентилони немецкому журналу Der Spiegel. "Осталось найти примерно 1 триллион евро. Эта та сумма, с которой мы должны работать прямо сейчас", — отметил Джентилони (цитата Reuters).

Международное рейтинговое агентство S&P Global прогнозирует мировая экономика сократится на 2,4% в текущем году, а в США и еврозоне упадет на 5,2% и 7,3% соответственно. Европа, вероятно, столкнется с более серьезной рецессией, чем остальной мир, и ее экономика может не показать явных признаков восстановления до 2021 года, сообщил 13 апреля заместитель председателя Европейского центрального банка Луис де Гиндос.

"В еврозоне наиболее вероятный сценарий заключается в том, что мы увидим некоторые признаки роста, начиная с III квартала, но настоящего восстановления экономической активности придется ждать до 2021 года. В любом случае 2021 год не сможет компенсировать весь спад в 2020 году", — сказал де Гиндос в интервью испанской газете La Vanguardia, опубликованном на сайте ЕЦБ.

Развитие ситуации будет зависеть от продолжительности ограничений, введенных для борьбы с распространением вируса, добавил он. ЕЦБ в марте представил масштабный пакет стимулов для поддержки экономики, пострадавшей от пандемии. Регулятор также решил запустить чрезвычайную программу покупки облигаций на сумму 750 миллиардов евро.

Еврогруппа согласовала и пакет мер на 540 миллиардов евро для борьбы с экономическими последствиями пандемии. "Страны будут переживать глубокую рецессию, которая окажет влияние на их государственные финансы. Это повлечет за собой большие потребности в финансировании в размере от 1 триллиона до 1,5 триллиона евро — суммы, подобной которой мы, вероятно, никогда раньше не видели", — отметил зампред ЕЦБ. Тем не менее "уровень долга в еврозоне является устойчивым, и когда этот кризис закончится, экономические условия вернутся в норму", добавил он.