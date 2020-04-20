Ричард Брэнсон: авиакомпании Virgin необходима финансовая помощь

20.04.2020, 16:35, Новости дня

Британский миллиардер Ричард Брэнсон заявил, что его авиакомпании в Великобритании и Австралии не смогут пережить коронавирусный кризис без государственной поддержки, и что его Virgin Group не хватает ресурсов для выживания после окончания пандемии, передает Bloomberg.

В письме к сотрудникам Брэнсон сказал, что он делает все возможное, чтобы Virgin Airways Atlantic продолжила работать, однако ему необходимо взять кредит, поддерживаемый правительством Великобритании, чтобы выдержать кризис, в то время как Virgin Australia "борется за выживание".

Предприниматель изо всех сил пытается убедить власти выделить своим компаниям финансовую помощь.

Но британские власти еще не определилась по поводу заявки Virgin Atlantic на финансовую помощь в размере несколько сотен миллионов фунтов стерлингов, в то время как власти Австралии 20 апреля заявили, что компания Брэнсона не получит финансовой помощи.

Брэнсон сказал, что он никогда не получал значительную прибыль от Virgin Group, предпочитая вкладывать деньги в новые предприятия, такие как его последнее предприятие в области космического туризма Virgin Galactic.

"Я видел много комментариев о моем собственном капитале, но он рассчитан вместе со стоимостью бизнеса Virgin во всем мире до кризиса, а не на наличных деньгах на банковском счете, которые можно снять", — сказал он.

Брэнсон взял на себя обязательство вложить 250 миллионов долларов в свои бренды, чтобы сохранить рабочие места, и он сказал в письме, что большая часть этих средств будет вложена в Virgin Atlantic.