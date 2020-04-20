 

Сергей Безруков в передаче «Губернские дома» показал, как проводят время его дети на самоизоляции

20.04.2020, 16:30, Разное

Актёр и режиссёр Сергей Безруков стал героем стартового выпуска программы «Губернские дома» – нового проекта МГТ, которым руководит артист. Кинозвезда показал, как он и его семья проводят время на самоизоляции.
Как пояснил Сергей Безруков, в период действия режима социального дистанцирования ему не хочется терять связь с поклонниками, он стремится порадовать зрителей новыми проектами, создаваемыми совместно с сотрудниками МГТ – Московского Губернского театра. Это благотворно влияет также и на актёров культурного учреждения, лишившихся возможности репетировать и играть в спектаклях. Под руководством Безрукова труппа во время пандемии планирует представлять вниманию зрителей не только этюды и импровизации, но и целые мини-постановки, а также онлайн-чтения и мастер-классы в прямом эфире. Публиковаться контент будет на YouTube-канале МГТ. Создавать его станут, главным образом, в комедийном жанре, ведь позитив очень важен для людей, оказавшихся в условиях карантина.


«Именно хорошее настроение сегодня можно назвать лучшим лекарством, помогающим выжить в депрессивном состоянии. Важно оставаться оптимистами», – отметил актёр.
На кадрах первого выпуска передачи «Губернские дома» Сергей Безруков показал, чем занимается его семья на самоизоляции. Так, 4-летняя дочь артиста Мария любит рисовать и слушать музыку. Также девочке нравится вместе с её полуторагодовалым братом Степаном активно проводить время с отцом.

Ранее Сергей Безруков порадовал поклонников фотографией за пасхальным столом в окружении своих сына и дочери.



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