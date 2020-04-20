 

Xiaomi Mi 10 Lite уже можно предзаказать в интернете

20.04.2020, 16:30, Разное

В крупнейшем китайском онлайновом магазине Jingdong стартовал прием предзаказов на смартфон Xiaomi Mi 10 Lite. Как известно, девайс получит поддержку сетей 5G и сравнительно небольшую стоимость.
Аппаратной основой телефона является однокристальная система Snapdragon 765G, также стоит выделить 6,57-дюймовый AMOLED-дисплей со специальным вырезом под фронтальную камеру на 16 Мп. Количество оперативной и постоянной памяти в зависимости от модификации составит 6/64 Гб или 8/128 Гб. Основная камера получит 4 датчика с разрешениями в 48+8+2+2 Мп.

Емкость аккумулятора составит чуть более 4,15 тысяч мАч. Модуль бесконтактного платежа NFC также появится. На китайском рынке стоимость смартфона остается неизвестной, в европейских странах Xiaomi Mi 10 Lite будет доступен от 350 евро за стандартную модификацию.



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