Главный санитарный врач Северной Осетии о митингующих против режима самоизоляци: «Мне стыдно за них»
20.04.2020, 16:30, Разное
Алан Тибилов, руководитель Роспотребнадзора Северной Осетии, предвидит резкое увеличение числа инфицированных жителей республики из-за митинга, который устроили недовольные режимом самоизоляции люди. По словам главного санитарного врача субъекта федерации, ему стыдно, что «у них такое происходит».
Алан Тибилов подчеркнул: митингующие не понимают, какой серьёзной опасности они подвергают и себя, и окружающих. Однако участники протеста не верят в существование вируса COVID-19, так как являются «инструментом в руках чьих-то политические амбиций».
«Я же как врач могу констатировать: ситуация на самом деле катастрофическая», – заявил специалист, отметив, что митингующие, естественно, не позаботились ни о каких средствах индивидуальной защиты, включая маски.
Из-за данной ситуации Алан Тибилов предвидит значительное увеличение в Северной Осетии инфицированных COVID-19.
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