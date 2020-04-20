 

Главный санитарный врач Северной Осетии о митингующих против режима самоизоляци: «Мне стыдно за них»

20.04.2020, 16:30, Разное

Алан Тибилов, руководитель Роспотребнадзора Северной Осетии, предвидит резкое увеличение числа инфицированных жителей республики из-за митинга, который устроили недовольные режимом самоизоляции люди. По словам главного санитарного врача субъекта федерации, ему стыдно, что «у них такое происходит».
Алан Тибилов подчеркнул: митингующие не понимают, какой серьёзной опасности они подвергают и себя, и окружающих. Однако участники протеста не верят в существование вируса COVID-19, так как являются «инструментом в руках чьих-то политические амбиций».

«Я же как врач могу констатировать: ситуация на самом деле катастрофическая», – заявил специалист, отметив, что митингующие, естественно, не позаботились ни о каких средствах индивидуальной защиты, включая маски.

Из-за данной ситуации Алан Тибилов предвидит значительное увеличение в Северной Осетии инфицированных COVID-19.



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