В Северной Осетии жители вышли на митинг против самоизоляции и требуют отставки правительства

20.04.2020, 16:18, Новости дня

В Владикавказе около 700 человек 20 апреля вышли на несанкционированный митинг с требованием отставки местного правительства и главы Северной Осетии Вячеслава Битарова. Также протестующие жалуются на потерю работы из-за введенного в регионе режима самоизоляции и говорят, что их недостаточно информируют о ситуации с коронавирусом в регионе.

Сообщается, что “народный сход” начали разгонять силовики. Также были задержаны двое организаторов митинга – Рамис Чиркинов и Арсен Бесолов.

Телеграм-канал “Осетия” сообщает, что протестующие собрались на площади Свободы у здания правительства. К ним вышел глава региона Вячеслав Битаров и пообещал, что всех задержанных на митинге отпустят.

Люди продолжают собираться на площади, по примерным подсчетам, их там почти 2000. Многие из них без масок и какой-либо защиты.

Глава Роспотребнадзора Северной Осетии Алан Тибилов назвал “катастрофой” народный сход:

“Это опасно. Они все тут толпой стоят, все без масок, скорее всего, куча инфицированных. Они ни во что не верят. Я думаю, что это больше вопросы политические. А как врач я скажу: ситуация катастрофическая, – заявил он изданию “Подъем”. – Печально смотреть на то, как кто-то пользуется бедой, которая у нас сейчас, чтобы решить свои политические амбиции. Я думаю, у нас после этого будет значительный подъём заражённых через несколько дней”.

Помимо отставки властей, собравшиеся требуют возобновления работы учебных заведений и освобождения организатора акции протеста, оперного певца и общественного деятеля Вадима Чельдиева, которого накануне обвинили в распространении фейковых новостей и задержали в Санкт-Петербурге.

Также, по словам адвоката Чельдиева Батраза Кульчиева, во время перевозки задержанного певца из Санкт-Петербурга в Северную Осетию сотрудники полиции инсценировали нападение мужчины на одного из них. В итоге в отношении Чельдиева были возбуждены уголовные дела по двум статьям: “Применение насилия в отношении представителя власти” и “Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан”.

Чельдиев в своих соцсетях отрицает эпидемию коронавируса и считает, что это выдумка властей.

“Это все фейковые вбросы про зараженных в Осетии. Ни один из них не подтвердился. И это сплошь и рядом по всей стране. Все получили приказ. Вы просто в информационном вакууме”, – заявляет Чельдиев в одном из своих видео.