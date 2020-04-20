Кремль признал нехватку ИВЛ и средств защиты от коронавируса в регионах России

20.04.2020, 16:18, Новости дня

В некоторых регионах России действительно не хватает аппаратов для искусственной вентиляции легких, индивидуальных средств защиты и коечных мест для лечения больных с коронавирусом, сообщил 20 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

“Это есть, там есть и объективные причины, но там сейчас ведется очень интенсивная работа и в каждом отдельно взятом регионе, и в том числе с участием федерального центра”, – сказал Песков.

Однако выводов об избыточности или недостаточности принимаемых мер в борьбе с коронавирусом в разных регионах России в Кремле не делали, поделился Песков.

Владимир Путин заявил о том, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России еще не пройден. Ситуацию с распространением коронавируса в столице и в регионах он назвал сложной.

О неготовности российских регионов к пандемии ранее заявила анестезиолог-реаниматолог больницы в Волгоградской области. После этого руководство медучреждения написало заявление в полицию, и врача вызвали на допрос.

Активисты из независимого профсоюза российских медработников “Альянс врачей” пытались передать региональным больницам средства индивидуальной защиты, купленные на пожертвования. 2 апреля представителей “Альянса врачей” задержали в Новгородской области во время одной из поездок и обвинили в нарушении режима карантина.

“Альянс врачей” не раз с начала эпидемии коронавируса обращал внимание на нехватку средств защиты у медицинских работников по всей стране. Последнее свое обращение активисты направили 17 апреля директору ФСБ Александру Бортникову, сообщая об угрозе национальной безопасности при массовом заболевании медработников COVID-19.