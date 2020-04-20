Американский патруль подвергся нападению в Сирии

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20.04.2020, 16:16, Новости дня

Патруль армии США подвергся нападению в сирийской провинции Эль-Хасаке, транспорт уничтожен, среди военнослужащих есть раненые, информирует сирийское государственное агентство САНА.

«Местные источники сообщили, что военная машина типа Hammer, которая перевозила группу американских военных и бойцов СДС (Сирийских демократических сил) подверглась нападению группы неизвестных лиц на повороте к деревне Рувейшид на юго-западе Эль-Хасаке, что привело к уничтожению машины и ранению нескольких военных, которые в ней находились», передает РИА «Новости» сообщение агентства.

Ранее один американский офицер и двое бойцов из курдских формирований «Сил демократической Сирии» погибли при нападении террористов на совместный патруль в районе пункта Суввар в провинции Дейр-эз-Зор.



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