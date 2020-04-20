 

Верховный суд РФ проведет первые онлайн заседания

20.04.2020, 16:16, Новости дня

Верховный суд первым в РФ опробует применение более демократичного способа онлайн-участия в судебных заседаниях посредством веб-камер. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Там напомнили, что «на данный момент законодательно предусмотрено право участников судебных процессов обращаться в суды с заявлением о своем участии в судебном заседании путем использования систем видео-конференц- связи», то есть по гарантированным каналам связи, которые есть в судах и других госорганах (прежде всего в учреждениях ФСИН).

В связи с этим Верховный суд с 2019 года изучает возможность применения во время заседаний в судах, помимо видео-конференц-связи, также веб-видео-конференц-связь, которая позволит участникам судебных заседаний подключаться напрямую через интернет из своего офиса или дома, передает ТАСС.

Как отметили в Верховном суде, «возможность участия в судебном заседании с использованием веб-видео-конференц- связи из офисных или жилых помещений будет обеспечена внедрением в судебную деятельность технологии биометрической аутентификации участника судебного заседания по лицу и голосу».

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