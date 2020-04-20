Голикова: В РФ выявлено 285 очагов заражения коронавирусом COVID-19

20.04.2020, 16:09, Разное

Татьяна Голикова, занимающая пост вице-премьера, в ходе совещания у главы государства Владимира Путина относительно санитарно-эпидемиологической ситуации заявила, что в РФ выявлено 285 очагов заражения коронавирусом COVID-19. Большая часть их приходится на медицинские организации, но также есть соцучреждения и другие.

По словам Голиковой, на текущий момент в выявленных в разных регионах страны 285 очагах находится более 4,7 граждан РФ. У части из них подтверждено инфицирование коронавирусом COVID-19, другие находятся под наблюдением медиков из-за подозрения заражения. Основная масса очагов – медицинские организации. В целом по стране, как отметила вице-премьер, распространение провоцирующего смертельную пневмонию вируса носит «местный характер». Наиболее массово заражаются именно в регионах, где были выявлены очаги. Это Мурманская область, Якутия, Республика Коми и другие субъекты.

По информации сайта «Стопкоронавирус.рф», в РФ уже проведено около 2,5 млн тестов на COVID-19. Количество зафиксированных случаев инфицирования составляет чуть больше 47,1 тыс. Из них за последние 24 часа диагностировано свыше 4,2 тыс. заражённых. 3,44 тысячи пациентов выздоровели, 405 человек – скончались.