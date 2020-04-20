Наличие уменьшенной «челки» в iPhone 12 подтверждено обнародованным чертежом

20.04.2020, 16:09, Разное

Команда Apple пока не отказывается в своих гаджетах от «челки». Наличие таковой, но существенно уменьшенной, в грядущей модели iPhone 12 подтверждает чертеж гаджета, обнародованный в Сети.

Схематическим изображением смартфона поделился инсайдер Джон Проссер, который в последний период активно рассказывает об интересных подробностях «яблочных» новинок. Как видно по чертежу, купертиновцы продолжают разрабатывать мобильные аппараты с «челкой». Правда, в iPhone 12 вырез окажется намного меньшим, чем в предыдущих моделях.

На схеме не указаны параметры, но о размере «челки» можно судить по ее соотношению к самому смартфону. Она уменьшится, но в сравнении с современными решениями конкурентов Apple останется крупным вырезом. Кроме того, обрамление вокруг дисплея в iPhone 12 не станет тоньше, а в рамке над модулем TrueDepth спрячется динамик.