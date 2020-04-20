 

Россияне оценили вероятность заразиться коронавирусом

20.04.2020, 16:08, Новости дня

Порядка 17% россиян оценивают вероятность заразиться коронавирусом как высокую, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Исследование показало, что всего 17% респондентов считают вероятность заразиться коронавирусом высокой. В свою очередь 28% оценивает ее как низкую, 55% затрудняются ответить на данный вопрос, сообщается на сайте ВЦИОМ. 

Вместе с тем 77% опрошенных опасаются, что они или их близкие могут заболеть коронавирусом, из них 55% в какой-то мере опасается, а 22% очень боится. Также 10% уверены, что с ними и их близкими ничего не случится, 12% пока не задумывались над этим вопросом. 

Среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга доля опасающихся составляет 82% и 79% соответственно.

Опрос показывает, что 86% опрошенных россиян считают достаточной информацию о ситуации с коронавирусом в мире, а также путях его передачи и методах профилактики, 11% – недостаточно, 3% – затруднились ответить.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее россияне высказались о готовности стать волонтерами в условиях распространения коронавируса. 



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