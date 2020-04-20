Россияне оценили вероятность заразиться коронавирусом
20.04.2020, 16:08, Новости дня
Порядка 17% россиян оценивают вероятность заразиться коронавирусом как высокую, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Исследование показало, что всего 17% респондентов считают вероятность заразиться коронавирусом высокой. В свою очередь 28% оценивает ее как низкую, 55% затрудняются ответить на данный вопрос, сообщается на сайте ВЦИОМ.
Вместе с тем 77% опрошенных опасаются, что они или их близкие могут заболеть коронавирусом, из них 55% в какой-то мере опасается, а 22% очень боится. Также 10% уверены, что с ними и их близкими ничего не случится, 12% пока не задумывались над этим вопросом.
Среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга доля опасающихся составляет 82% и 79% соответственно.
Опрос показывает, что 86% опрошенных россиян считают достаточной информацию о ситуации с коронавирусом в мире, а также путях его передачи и методах профилактики, 11% – недостаточно, 3% – затруднились ответить.
В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Ранее россияне высказались о готовности стать волонтерами в условиях распространения коронавируса.
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