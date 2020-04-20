Минобороны подписало акт приемки первого комплекса «Орион» с тремя БПЛА

20.04.2020, 16:08, Новости дня

Группа «Кронштадт» и Минобороны подписали акт приемки первого беспилотного комплекса большой продолжительности полета «Орион» в составе трех машин, сообщил генконструктор «Кронштадта» Николай Долженков.

«Акт технической приемки и передачи комплекса подписан. Остались финансовые нюансы, которые нужно дооформить с тем, чтобы контракт был де-юре закрыт. Технически все решено и проверено: самолеты облетаны, комплектация проверена», – передает ТАСС слова Долженкова.

Напомним, в ноябре ударный вариант беспилотника «Орион» прошел испытания в Сирии.

В конце августа стало известно о начале серийного производства беспилотника «Орион». В июле 2017 года беспилотник «Орион» решили сделать ударным.

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