 

Путин обсудит с правительством изменение нормативной базы для создания вакцины от коронавируса

20.04.2020, 16:08, Новости дня

Президент Владимир Путин сообщил о планах обсудить с российским правительством изменение нормативных документов, необходимых для создания вакцины от коронавируса.

В ходе совещания Путин попросил министра здравоохранения Михаила Мурашко доложить ему о разработке вакцины широкого спектра действия.

«Кстати говоря, вот (замдиректора ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И.И.Мечникова», – прим. ВЗГЛЯД) Николай Николаевич Филатов сказал о наличии ранее разработанной вакцины широкого спектра действия. Я попросил бы министра потом, не сейчас, а потом мне доложить отдельно об этом», – сказал президент на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке, информирует РИА «Новости».

После этого глава государства заявил, что намерен обсудить с правительством изменение нормативных документов, необходимых для создания вакцины от коронавируса.

«То же самое касается работы над вакциной, изменениями нормативной базы, в том числе постановления правительства 441, выделения дополнительных ресурсов. Обо всем об этом мы еще поговорим с коллегами из правительства в рабочем режиме», – сообщил Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

Ранее Путин поручил Минздраву проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса и ввоза оборудования для производства лекарства.



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