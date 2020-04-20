Способ сушки рук влияет на распространение коронавируса

20.04.2020, 16:01, Разное

Насколько чисты наши руки от вирусов, зависит не только от того, как мы их моем, но и от того, как мы их сушим. Об этом ученые сообщили на Европейском конгрессе по клинической микробиологии и инфекционным болезням, который был проведен виртуально. О новой научной работе рассказал Forbes.

В новом исследовании ученые сравнили эффекты бумажных полотенец и воздушных сушилок для рук. Чтобы симулировать вирусное загрязнение, в эксперименте использовались бактериофаги – вирусы, которые могут инфицировать бактерии, но безобидны для человека.

Участникам исследования загрязняли бактериофагами руки. Они должны были плохо помыть руки, вытереть их бумажным полотенцем или высушить воздухом. После этого их просили касаться различных поверхностей, включая дверные ручки, перила, телефоны, ручки кресел, а также вытирать руки об одежду. Далее ученые проверили все эти поверхности на наличие вирусов.

Загрязненными оказались 11 поверхностей, которые трогали люди, сушившие руки теплым воздухом, и шесть – после касания руками, вытертыми бумажными полотенцами. Концентрация на поверхностях вирусов была в 10 раз больше после использования сушилок для рук.

«Есть четкое отличие в остаточном микробном заражении рук и тела при разных методах высушивания рук», – цитирует Forbes ученых.

Авторы исследования считают, что полученные ими данные могут распространяться на новый коронавирус.

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