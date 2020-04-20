 

Появились новые подробности о состоянии тяжелобольной Бабкиной

20.04.2020, 15:55, Разное

Все это время о реальном состоянии здоровья прославленной певицы практически ничего не известно. Однако не так давно стало понятно, что ухудшений не происходит. Болезнь вошла в так называемое плато.

На связь с представителями СМИ вышел помощник Надежды Бабкиной Анатолий Собянин. Накануне появились слухи, что артистке стало лучше и она якобы даже покинула больницу, отправившись на домашнее лечение. Мужчина опроверг эту информацию. Надежда Георгиевна пока находится в стенах медицинского учреждения. “Продолжает поэтапное лечение”, – добавил Собянин.

Известно, что температура у певицы уже довольно длительно время в пределах нормы. Однако Бабкина все еще подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. По сообщениям работников клиники, женщина пришла в сознание и реагирует на вопросы, а также общается с врачами при помощи жестов. Медики опасаются давать прогнозы относительно здоровья Надежды Бабкиной.

Напомним, нынешнее тяжелое состояние артистки – следствие неудачного самолечения. В конце марта женщина чувствовала себя плохо, однако вместо того, чтобы сходить к врачу, решила “попить чайку с медом”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 14 Апр 2020 в 6:59 PDT



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.02 / Обидевшийся на высказывания Гордон о Валерии Пригожин обозвал адвоката «жабой»

28.03 / Мнение: ЧП не районного масштаба

13.02 / Николай Расторгуев из-за забывчивости не смог назвать размер своей пенсии

18.03 / Мнение: «Отношения становились все теплей и ближе»

03.02 / «Загораживаю море»: Кристина Асмус в соблазнительном купальнике пошутила над своей фигурой.

16.03 / Вин Дизель назвал одну из наиболее трогательных сцен в истории кинематографа

26.03 / Людмила Нарусова (сенатор и мать Ксении Собчак) госпитализировали с подозрением на коронавирус

19.03 / Число заболевших коронавирусом в России за сутки возросло на десятки человек

26.03 / Юлия Снигирь опубликовала редкие архивные кадры с Евгением Цыгановым и их сыном Федором

09.04 / Парашютные заводы «Ростеха» начали массовый выпуск защитных масок из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска