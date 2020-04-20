Появились новые подробности о состоянии тяжелобольной Бабкиной

20.04.2020, 15:55, Разное

Все это время о реальном состоянии здоровья прославленной певицы практически ничего не известно. Однако не так давно стало понятно, что ухудшений не происходит. Болезнь вошла в так называемое плато.

На связь с представителями СМИ вышел помощник Надежды Бабкиной Анатолий Собянин. Накануне появились слухи, что артистке стало лучше и она якобы даже покинула больницу, отправившись на домашнее лечение. Мужчина опроверг эту информацию. Надежда Георгиевна пока находится в стенах медицинского учреждения. “Продолжает поэтапное лечение”, – добавил Собянин.

Известно, что температура у певицы уже довольно длительно время в пределах нормы. Однако Бабкина все еще подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. По сообщениям работников клиники, женщина пришла в сознание и реагирует на вопросы, а также общается с врачами при помощи жестов. Медики опасаются давать прогнозы относительно здоровья Надежды Бабкиной.

Напомним, нынешнее тяжелое состояние артистки – следствие неудачного самолечения. В конце марта женщина чувствовала себя плохо, однако вместо того, чтобы сходить к врачу, решила “попить чайку с медом”.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 14 Апр 2020 в 6:59 PDT