Изменял жене на съемках: скандальные подробности личной жизни партнера Хаматовой

20.04.2020, 15:55, Разное

По словам Морозова, жизнь его героя кардинально меняется,

когда тот встречает женщину по имени Зулейха. Влюбившись, Игнатов как будто перерождается.

Отметим, что в судьбе самого 34-летнего Евгения тоже была

такая “Зулейха”. Ради нее актер ушел от жены. На съемках сериала “Лондонград.

Знай наших” он познакомился с актрисой Марусей Зыковой. Морозов моментально влюбился.

Спустя несколько месяцев совместной работы женатый артист понял, что жить без Маруси

не может.

После окончания съемок Морозов и Зыкова съехались. Влюбленные

арендовали квартиру в центре Москвы. Интересно, что артист быстро нашел подход

к дочери избранницы от прошлых отношений Мирре.

Маруся поддерживала Евгения в непростой период. Актер сломал

шею и долго лечился. Морозов считает, что травма проверила их чувства на

прочность.

Артист уверен, что Зыкова приносит ему удачу. С появлением в

жизни артиста зазнобы его карьера пошла в гору. Евгений не скрывает, что

прислушивается к советам любимой. Она, по словам артиста, оказывается права в

большинстве случаев. Работу в фильме “Зулейха открывает глаза” артист тоже

получил благодаря избраннице. На съемках теленовеллы исполнилась мечта Евгения

Морозова: он смог подружиться с Чулпан Хаматовой, сообщает сайт “Комсомольская правда”. Смотреть сериал “Зулейха открывает глаза” можно онлайн на официальном сайте телеканала “Россия 1”.