Изменял жене на съемках: скандальные подробности личной жизни партнера Хаматовой
20.04.2020, 15:55, Разное
По словам Морозова, жизнь его героя кардинально меняется,
когда тот встречает женщину по имени Зулейха. Влюбившись, Игнатов как будто перерождается.
Отметим, что в судьбе самого 34-летнего Евгения тоже была
такая “Зулейха”. Ради нее актер ушел от жены. На съемках сериала “Лондонград.
Знай наших” он познакомился с актрисой Марусей Зыковой. Морозов моментально влюбился.
Спустя несколько месяцев совместной работы женатый артист понял, что жить без Маруси
не может.
После окончания съемок Морозов и Зыкова съехались. Влюбленные
арендовали квартиру в центре Москвы. Интересно, что артист быстро нашел подход
к дочери избранницы от прошлых отношений Мирре.
Маруся поддерживала Евгения в непростой период. Актер сломал
шею и долго лечился. Морозов считает, что травма проверила их чувства на
прочность.
Артист уверен, что Зыкова приносит ему удачу. С появлением в
жизни артиста зазнобы его карьера пошла в гору. Евгений не скрывает, что
прислушивается к советам любимой. Она, по словам артиста, оказывается права в
большинстве случаев. Работу в фильме “Зулейха открывает глаза” артист тоже
получил благодаря избраннице. На съемках теленовеллы исполнилась мечта Евгения
Морозова: он смог подружиться с Чулпан Хаматовой, сообщает сайт “Комсомольская правда”. Смотреть сериал “Зулейха открывает глаза” можно онлайн на официальном сайте телеканала “Россия 1”.
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