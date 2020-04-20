 

Изменял жене на съемках: скандальные подробности личной жизни партнера Хаматовой

20.04.2020, 15:55, Разное

По словам Морозова, жизнь его героя кардинально меняется,
когда тот встречает женщину по имени Зулейха. Влюбившись, Игнатов как будто перерождается.

Отметим, что в судьбе самого 34-летнего Евгения тоже была
такая “Зулейха”. Ради нее актер ушел от жены. На съемках сериала “Лондонград.
Знай наших” он познакомился с актрисой Марусей Зыковой. Морозов моментально влюбился.
Спустя несколько месяцев совместной работы женатый артист понял, что жить без Маруси
не может.

После окончания съемок Морозов и Зыкова съехались. Влюбленные
арендовали квартиру в центре Москвы. Интересно, что артист быстро нашел подход
к дочери избранницы от прошлых отношений Мирре.

Маруся поддерживала Евгения в непростой период. Актер сломал
шею и долго лечился. Морозов считает, что травма проверила их чувства на
прочность.

Артист уверен, что Зыкова приносит ему удачу. С появлением в
жизни артиста зазнобы его карьера пошла в гору. Евгений не скрывает, что
прислушивается к советам любимой. Она, по словам артиста, оказывается права в
большинстве случаев. Работу в фильме “Зулейха открывает глаза” артист тоже
получил благодаря избраннице. На съемках теленовеллы исполнилась мечта Евгения
Морозова: он смог подружиться с Чулпан Хаматовой, сообщает сайт “Комсомольская правда”. Смотреть сериал “Зулейха открывает глаза” можно онлайн на официальном сайте телеканала “Россия 1”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.03 / В Уфе женщина в одних трусах пыталась поймать такси

04.02 / Диетолог Елена Соломатина назвала самые вредные для иммунитета продукты

17.03 / 100-долларовый Realme C3 для РФ превосходит по параметрам международную версию

27.03 / Знаменитый косметолог Оле Хенриксен: “Я смог предложить знаменитостям нечто уникальное”

23.03 / Мнение: Отловил альтруиста в подъезде: какой парень душой чистый

18.04 / Смартфон Samsung Galaxy Note20 впечатлит увеличенной ёмкостью аккумулятора

04.03 / Мнение: Бесхозные миллиарды

21.03 / Анна Семенович изоляцию из-за коронавируса проводит в компании двух мужчин

08.04 / Рики Мартин впервые показал лицо своего четвертого ребенка

11.04 / Личное: Собянин проснулся! И Воробьёв тоже встал

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска