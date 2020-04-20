«Пир веры» во время чумы

20.04.2020, 15:54, Разное

Как прошла карантинная Пасха.

Этой выходке можно дать разные определения. Лучше — «фольклорным» языком: «Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения…»; «Друзьям — все, остальным — закон…»; «Что позволено Юпитеру, не позволено быку…». Пока миллионы православных россиян вынужденно отмечали Пасху по домам, в самоизоляции, довольствуясь телетрансляциями или чтением по молитвослову, в самом центре Москвы, напротив Кремля, VIP-персоны собрались на закрытую вечеринку. То есть на пасхальную службу для избранных, негласно санкционированную властями.

Фото: РИА Новости

Исключение из самых строгих правил было сделано для храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, по соседству с главным офисом «Роснефти». Его настоятель — протоиерей Владимир Волгин — имеет репутацию духовника семьи Медведевых и фаворита покойного Алексия II. Когда-то «звездным украшением» храма был священник-лицедей Иван Охлобыстин — пока он сам не попросил запретить его в служении, чтобы сан не мешал основному призванию. Собственно, Иван и возглавил компанию из примерно 50 звездных гостей, многие из которых прибыли на автомобилях представительского класса и тщательно прятали лица от корреспондента телеграм-канала Baza, оказавшегося на месте событий.

Примечательно, что одна из дочерей Охлобыстина недавно переболела коронавирусом. Попасть в храм можно было по спецпропускам, под усиленными кордонами полиции.

Сегодня ночью в центре Москвы прошла пасхальная служба – только для своих, избранных. Несмотря на то, что все столичные храмы по рекомендации мэрии были закрыты, как минимум один гостей принимал. pic.twitter.com/Cp1LRnH7kt

— baza (@bazabazon) April 19, 2020

В это время патриарх Кирилл служил в пустом храме Христа Спасителя. Это стало определенным подвигом для него, ведь многие клирики из ближайшего окружения патриарха уже подхватили вирус. Накануне храм подвергли самой тщательной дезинфекции. Но никто из VIP-персон там не появился: патриарху сослужили лишь четыре священника и четыре диакона. Плюс охрана и несколько снимающих журналистов. Обычно на пасхальной службе вместе с патриархом участвуют его викарные епископы, но их судьба в это смутное время неясна.

Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

У одного — епископа Звенигородского Питирима (Творогова), ректора Московской духовной академии, — официально подтвержден коронавирус, он самоизолировался с сестрой в Сергиевом Посаде и пишет в блоге, что заразился на службе. Первый викарий патриарха митрополит Дионисий (Порубай), который раньше подменял Кирилла на торжественных службах, самоизолировался в Новоспасском монастыре, где уже три подтвержденных случая коронавируса. Ходят слухи о заражении главы синодального Отдела по делам монастырей архиепископа Феогноста и викария по Западному округу Москвы епископа Фомы, который служил вплоть до Страстной пятницы в храме Христа Спасителя. Официально подтвержден коронавирус у настоятеля Елоховского кафедрального собора Москвы протоиерея Александра Агейкина и руководителя службы протокола патриарха протоиерея Андрея Бондаренко.

Всего вирус вывел из строя около 50 священников РПЦ в Москве, что превышает 4% от их общего количества.

Заведующая церковной лавкой одного из центральных храмов Москвы на условиях строгой анонимности сказала «Новой», что в пятницу, 17 апреля, из патриархии поступил на приходы «туманный» и секретный «сигнал»:

будто полиция будет закрывать глаза на появление прихожан у храмов в пасхальную ночь.

На самом деле, в церкви собрались больше 60 человек (на фото), некоторые приехали на «Порше» и представительских машинах, а ещё среди гостей – всё немаленькое семейство актёра Охлобыстина, дочь которого недавно заболела коронавирусом, а, значит, вся семья должна была сидеть дома. pic.twitter.com/9GWDmVXhHY

— baza (@bazabazon) April 19, 2020

Во многих клириков и мирян это прямо досрочно вселило пасхальную радость. Но за несколько часов до пасхальной службы (18 апреля, в 17.00) уже из мэрии Москвы поступил противоположный сигнал:

власти не допустят проникновения людей в храмы, служить разрешается только клирикам и певчим.

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Православное движение «Сорок сороков» в Москве успело собрать 44 тысячи подписей под петицией о допуске православных на прихрамовые территории в пасхальную ночь с соблюдением социальной дистанции.

«Пасхальная проблема» разделила примерно поровну регионы России. Абсолютно свободным был доступ в храмы в Ярославской, Тверской, Костромской, Ленинградской, Белгородской и Ивановской областях и даже в Краснодарском крае, вообще-то известном своим строгим карантином. С определенными ограничениями пускали на службу еще в 44 регионах. Но вот митрополит Саратовский Лонгин в пасхальном обращении честно признал, что не смог договориться с властями, и призвал считать

«происходящее… уроком, показывающим истинное отношение власти к Церкви и своему народу».

Храм Рождества Христова в Красноярске. Фото: telegram-канал postposttruth

Елецкий епископ Максим (Липецкая область), кафедральный собор которого власти буквально опечатали, вспомнил, как иудеи опечатали гроб Христа, что не помешало Ему воскреснуть. Он почувствовал особо болезненное отношение властей к посещению людьми храмов на фоне работы местных пивных или магазинов, где собираются очереди. Проявив деликатный подход и готовность искать компромисс, властям легче было бы договориться о той же социальной дистанции или о строгой дезинфекции с церковным начальством, чем с хозяевами магазинов и ларьков.

Фото: РИА Новости

Если брать «каноническую территорию» РПЦ в целом, то самая драматичная ситуация в Украине. После того, как в ее духовном центре — Киево-Печерской лавре — заразились сразу 120 монахов, монастырь закрыли на строгий карантин. Среди первых заразившихся были наместник лавры митрополит Павел (Лебидь) и наместник Троицкого Ионинского монастыря Киева архиепископ Иона (Черепанов). Закрыта на карантин и вторая украинская лавра — Почаевская. В Страстную пятницу пришла весть о заражении предстоятеля Украинской церкви Московского патриархата митрополита Онуфрия (Березовского) и управделами церкви митрополита Антония (Паканича). «Чтобы не портить людям празник», официальные источники пока не подтверждают этого,

но Пасху Онуфрий служил в домовом храме резиденции в Феофании, которая одновременно исполняет функцию больницы.

14 апреля он получал большую партию гумпомощи от миллиардера и депутата Вадима Новинского, который на следующий день официально признал себя зараженным коронавирусом….

Такая полукатакомбная Пасха получилась у православных в этом году. Конечно, они ищут, прежде всего, духовные причины случившегося, перечитывая Апокалипсис и пророчества святых. Но и досада на светскую власть, которая все последние годы заигрывала с церковью, а в «час испытания» не пошла с нею даже на переговоры, нарастает. После «запрета Пасхи» в таком формате и с такой риторикой, очень нескоро удастся вернуться к теме «духовных скреп» и «симфонии церкви и государства». Елейную фразу сменила суровая реальность в белом халате.

Александр Солдатов

специально для «Новой»