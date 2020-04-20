Названы недуги, которые можно распознать по запаху тела

20.04.2020, 15:53, Разное

Неприятный аромат тела доставляет человеку дискомфорт в обиходе, усложняя коммуникацию и снижая на фоне этого самооценку. Кроме этого, иногда такой запах возникает из-за нарушений в организме и указывает на некоторые болезни.

Исходящий от тела запах меда должен насторожить, поскольку может являться признаком наличия Синегнойной палочки. Это один из наиболее опасных патогенов, с трудом поддающихся терапии с применением сильных антибиотиков. Данная инфекция способна вызвать, кроме прочих опасных для жизни заболеваний, менингит или воспаление дыхательных путей.

На дефицит жидкости в организме часто указывает запах аммиака, который не пропадает даже при тщательном соблюдении гигиены. Если подобный аромат исходит не от тела, а изо рта это может свидетельствовать о почечной или печеночной недостаточности.

Запах уксуса иногда появляется при обильном потоотделении во время выполнения физических упражнений. Однако, если человек не занимается спортом, а кисловатый аромат все-равно его преследует, это говорит о дефиците витаминов D и B или болезнях легких.

В любом случае при обнаружении у себя неприятного запаха тела человек не должен заниматься самолечением. Прояснить вопрос и разобраться в проблеме поможет консультация медика.