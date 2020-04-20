Путин согласился с необходимостью первоочередной вакцинации медиков от коронавируса

20.04.2020, 15:53, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке согласился с тем, что в первую очередь после создания вакцины от коронавируса нужно провакцинировать медперсонал.

На совещании заместитель главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Москвы Елена Цыганова заявила, что после появления эффективной вакцины от коронавируса в первую очередь нужно «провакцинировать медперсонал», передает РИА «Новости».

«Я думаю, что это само собой разумеется. Прежде всего медработников нужно защитить, потому что они находятся на передовой, это безусловно так», – ответил Путин.

Ранее Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса и ввоза оборудования для производства лекарства.

На прошлой неделе он призвал подготовить производство достаточного количества этих препаратов.