Иван Охлобыстин пожаловался на постоянную травлю: «Сходил на Пасху в храм – снова не угодил»

20.04.2020, 15:53, Разное

Известный отечественный киноактёр, режиссёр и сценарист Иван Охлобыстин на странице в соцсети «ВКонтакте» пожаловался на устроенную на него травлю. Сначала артисту заблокировали Twitter-аккаунт с миллионной аудиторией, а затем он «не угодил» тем, что сходил на Пасху в храм.

В посте Иван Охлобыстин написал, что в Twitter его «забанили» за поздравление с Пасхой, адресованное жителям Донбасса. После этого актёр прочитал о себе массу неприятных статей, где его обвиняют в нападении на журналистку и едва ли не насылают проклятья. При этом сам Охлобыстин не считает себя нарушителем, так как все документы у него в порядке, а один и тот же храм на Пасху он посещает уже около полувека, поэтому и в этом году не сделал исключение. А вот руку на женщину артист никогда не поднимал, однако действительно отрицательно относится к ситуациям, когда ему, «как медведю в зоопарке морковку, суют в лицо камеру».

Высказываясь о происходящем сейчас в стране в связи с введением карантинных мер из-за коронавируса, Иван Охлобыстин признаётся, что не понимает закрытия храмов. Таким образом добились «стерильности», но не от опасного вируса, а, скорее, от благодати. Актёр считает, что в церкви должны находиться не только священники, но и прихожане. В завершение публикации Охлобыстин написал: «Да, опасно… Но зачем жить, если нет того, ради чего можно умереть?».