 

Академик РАН указал на схожесть симптомов сезонной аллергии и коронавируса

20.04.2020, 15:53, Новости дня

Нужно обучить врачей, чтобы они могли отличить сезонную аллергию от коронавируса, так как их симптомы схожи, сообщил академик РАН, пульмонолог, заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Александр Чучалин.

«Чего я опасаюсь. Вы знаете, вот сейчас начинается период аллергических заболеваний… особенно первая половина мая, будет очень много. Допустим, в Москве порядка 20-30% населения Москвы – это люди, которые страдают аллергией, которая придет. А симптомы те же самые», – передает РИА «Новости» слова академика.

Он отметил, что врачей нужно срочно обучить, чтобы они отличили аллергию от коронавируса.

Ранее вирусолог объяснил газете ВЗГЛЯД, откуда появились бессимптомные носители коронавируса. Также сообщалось, что симптомами коронавирусной инфекции могут оказаться кожная сыпь и проявление сетчатого сосудистого рисунка на поверхности кожи.



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