 

Израиль на перенесенном параде Победы будет представлен на самом высоком уровне

20.04.2020, 15:48, Новости дня

Израиль полностью понимает причины переноса парад Победы на Красной площади 9 мая, когда новый день торжественного мероприятия будет назначен, Израиль будет представлен на нем на самом высоком уровне, сообщил временный поверенный в делах Израиля в Москве Эли Белоцерковский.

«В последние годы мы всегда принимали участие в праздновании Дня Победы в российской столице и всегда были представлены на самом высоком уровне. Я уверен, что эта тенденция сохранится. Мы полностью пониманием решение российского правительства перенести даты парада в данной ситуации. Когда будет назначена новая дата, уверен, что Израиль будет представлен на самом высоком уровне», – передает РИА «Новости» слова дипломата.

Белоцерковский также напомнил, что 9 мая в Израиле является официальным праздником.

«Это очень важный день нас, когда мы чествуем ветеранов, их семьи, отдаем дань памяти героям и жертвам войны. К сожалению, учитывая ситуацию с коронавирусом в Израиле и в большинстве стран, пока нет ясности в отношении проведения праздничных торжеств. Здоровье и безопасность людей являются нашим главным приоритетом, и формат празднований, думаю, будет отвечать требованию сохранить здоровье наших граждан и наших ветеранов», – отметил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил силовым ведомствам изменить график проведения парада Победы и отложить все мероприятия в связи с коронавирусом. Вашингтон поддержал решение РФ перенести парад Победы.



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