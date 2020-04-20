Названа дата начала клинических испытаний вакцины Минздрава от коронавируса

20.04.2020, 15:48, Новости дня

Клинические испытания вакцины Минздрава РФ против коронавируса начнутся 1 июня, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург на совещании с президентом Владимиром Путиным.

«Те цифры, которые сейчас прозвучат, прошу к ним отнестись не как к окончательным цифрам, а как к рабочим цифрам, понятно, что они могут меняться. <…> К 31 мая планируется завершить весь комплекс доклинических исследований и с 1 июня перейти к клиническим исследованиям», – сказал он, информирует ТАСС.

При этом уже к концу недели тест-система на антитела к COVID-19 поступит на регистрацию в Росздравнадзор.

«На базе нашего института разрабатывается тест-система, она фактически создана, в ближайшее время поступит на регистрацию в Росздравнадзор, которая позволяет определять не вируснейтрализацию, а наличие антител, которые позволяют вируснейтрализацию. Соответственно я, надеюсь, что к концу этой недели эта тест-система поступит на регистрацию», – отметил Гинцбург.

Между тем, академик РАН, пульмонолог, заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Александр Чучалин заявил, что для минимизации последствий от распространения коронавируса в РФ потребуется около месяца.

«Эксперты, лидеры должны каждый день просматривать все истории болезни. Каждый больной должен быть в фокусе именно экспертов. Если мы такую ситуацию создадим, я должен просто уверить вас, Владимир Владимирович, что нам будет достаточно 3-4 недель для того, чтобы, по крайней мере… минимизировать, допустим, и тяжелых больных, и довести до минимума смертельные исходы от этой болезни», – приводит его слова РИА «Новости».

Президент РФ Владимир Путин поручил Минздраву проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса и ввоза оборудования для производства лекарства.